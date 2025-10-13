Castroman 'tifa' ancora Lazio: "Sarri e Pedro le due figure a cui affidarsi"

Ospite delle colonne del Corriere della Sera nella sua edizione dedicata alla città di Roma, Lucas Castroman, centrocampista argentino con un passato alla Lazio, ha analizzato il momento della formazione di Maurizio Sarri, reduce da una prima parte di campionato con soli sette punti conquistati in sei giornate.

"Sono convinto che Sarri sia la figura alla quale affidarsi. Non solo i giocatori, anche la società deve seguirlo per crescere. A quale giocatore si deve aggrappare? Pedro. Parliamo di uno che, con la sua esperienza, può valutare con saggezza i vari momenti della stagione. È sicuramente un punto di riferimento per i compagni".

L'ex Boca Juniors ha parlato anche di una delle note positive dei biancocelesti: Matteo Cancellieri, autore di tre gol nelle due ultime gare. "Deve avere voglia di essere grande, senza temere la pressione. A me il gol con la Roma ha cambiato la vita. Prima sei un gregario. Si diventa improvvisamente grandi. Ed è in momenti come questi che serve la continuità".