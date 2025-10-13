Dzemaili: "Napoli, giusto aumentare la qualità della panchina. Scudetto? Occhi alle milanesi"
Nella settimana che porta alla sfida fra Napoli e Torino il quotidiano La Repubblica, nella sua edizione dedicata alla città partenopea, propone un'intervista al doppio ex di turno, Blerim Dzemaili.
Sulla squadra di Antonio Conte l'ex centrocampista svizzero, oggi commentatore tv, ha dichiarato: "Sta facendo bene. La società è stata brava ad aumentare la qualità in panchina. Non ho mai amato la parola 'titolare', servono 22 giocatori di alto livello".
Sulla lotta scudetto, invece, spiega: "Il Napoli è forte, ha lo scudetto sul petto, ma bisogna capire come gestirà il doppio impegno. Di sicuro l’Inter è più abituata e già lo scorso anno ha conteso lo scudetto fino all’ultima giornata. Poi c’è il Milan: ha un grande allenatore come Allegri"
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
