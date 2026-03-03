Gabbia: "L'operazione è andata molto bene! Ora sarò il primo tifoso del Milan"

Matteo Gabbia, difensore del Milan che è stato operato oggi di ernia inguinale, ha pubblicato un post su Instagram per aggiornare i tifosi sulle sue condizioni fisiche: "L’operazione è andata molto bene!!! Volevo ringraziare tutte le persone a me care che mi sono vicine in questo periodo, in primis mia moglie che è sempre accanto a me, GRAZIE di tutto il vostro supporto".

Gabbia ha poi proseguito: "Mi dispiace non poter essere in campo ad aiutare la squadra in questo momento così importante, ma sarò il primo tifoso. Un grazie speciale alla società e a tutto lo staff medico per il lavoro incredibile e la professionalità con cui hanno risolto il problema nel migliore dei modi. In particolare ci tenevo a ringraziare Dottor. Mazzoni. Grazie perché in questi due giorni sei stato un secondo Papà e questa cosa non la posso dimenticare. Ti voglio tanto bene. Adesso testa al recupero. Ci vediamo presto!!! FORZA MILAN SEMPRE ❤️".