Ufficiale Francesco Moriero torna in panchina in Albania: è il nuovo allenatore del Flamurtari

L’ex calciatore e allenatore del Lecce, Francesco Moriero, riparte dall’Albania. Dopo la precedente esperienza sulla panchina del Laçi, il tecnico leccese classe 1969 è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Klubi Sportiv Flamurtari Vlorë, storico club della città di Valona, situata di fronte alle coste salentine.

Il contratto firmato da Moriero avrà validità fino a giugno 2026, e segna il ritorno del tecnico in un campionato che conosce già bene. Il club albanese ha dato il benvenuto al nuovo allenatore con un comunicato dal tono entusiasta: "Nuovo allenatore, nuova era! Siamo lieti di annunciare la nomina di Francesco Moriero come nuovo allenatore della squadra. Con una ricca carriera da calciatore in Serie A e una vasta esperienza da allenatore in Italia e all’estero, Moriero porta professionalità, passione e una chiara visione per lo sviluppo della squadra. Insieme verso grandi obiettivi. Benvenuto nella nostra famiglia, Mister Francesco Moriero!".

Dopo il biennio (2021–2023) come Commissario Tecnico della Nazionale delle Maldive, Moriero torna dunque su una panchina di club. Nel corso della sua carriera ha allenato diverse squadre tra Italia e Svizzera - tra cui Lanciano, Crotone, Frosinone, Grosseto, Lugano, Lecce, Catanzaro, Catania, Sambenedettese, Cavese e Dinamo Tirana - accumulando un bagaglio di esperienze internazionali di rilievo. Ex esterno offensivo di Roma, Inter e Napoli, Moriero porta con sé carisma, entusiasmo e una visione moderna del gioco. Il Flamurtari punta su di lui per rilanciare il progetto tecnico e riportare entusiasmo in una piazza dal glorioso passato.