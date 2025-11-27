Il Midtjylland accorcia subito, Paulinho segna il gol del 2-1 sul campo della Roma
Roma-Midtjylland sembrava ormai chiusa dopo il 2-0 di El Shaarawy, ma all'87' i danesi accorciano con Paulinho. L'azione del 2-1 nasce a sinistra, dove Simsir punta e salta Wesley, servendo poi al centro l'accorrente compagno, che non lascia scampo a Svilar con una conclusione ravvicinata.
