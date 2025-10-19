Il Milan è di nuovo primo da solo in classifica: non accadeva dal 2023

Il Milan forse non convince del tutto, ma torna a vincere dopo lo 0-0 di Torino contro la Juventus e si issa al primo posto della classifica di Serie A in solitaria. Questo non accadeva, come riporta OptaPaolo, dall'ottavo turno di campionato del 2023-2024, quando sulla panchina del Diavolo sedeva proprio Stefano Pioli, oggi su quella della Fiorentina.

È troppo presto per dire chi sia la favorita per la vittoria dello Scudetto, ma la certezza è che i rossoneri lotteranno fino alla fine per vincere il titolo. La conferma arriva dal 2-1 in rimonta di oggi, arrivato senza interpreti del calibro di Estupinan, Loftus-Cheek, Pulisic, Rabiot e Nkunku. In panchina c'erano solamente 5 calciatori di movimenti, di cui 2 erano nati nel 2006 e uno nel 2007.

