Il Milan e Leao mandano un segnale alla Serie A: Fiorentina ko 2-1 tra le polemiche

Termina 2-1 la partita tra Milan e Fiorentina, valida per la settima giornata di Serie A. Il racconto del match.

Il primo tempo regala davvero poche emozioni e vede le due squadre giocare a ritmi troppo blandi per un livello simile. Le uniche occasioni sono quelle che capitano sui piedi di Tomori e Pavlovic: entrambi però, il primo di sinistro e il secondo di destro, svirgolano malamente e calciano alto da posizioni davvero favorevoli, soprattutto per quanto riguarda il serbo.

La ripresa inizia sulla falsariga dei 45 minuti iniziali e bisogna aspettare il 53' per vedere un tiro, che porta la firma di Nicolussi Caviglia. Il centrocampista però non trova lo specchio. Al 59' la prima svolta della gara: Fagioli crossa morbido sul secondo palo, Ranieri fa la sponda e Gosens, dopo un'errata respinta di Maignan sul petto di Gabbia, appoggia la palla in rete. La risposta del Milan non si fa attendere e porta la firma di Rafael Leao, che al 63' si mette in proprio, dribbla un avversario e da fuori area, da posizione leggermente decentrata sulla sinistra, scocca un tiro che trova De Gea impreparato, firmando l'1-1. Il portiere spagnolo si riscatta al 76', quando respinge una girata di Gimenez da pochi passi con un riflesso super. Il messicano pochi minuti più tardi conquista un calcio di rigore per una trattenuta di Parisi su di lui. A presentarsi dal dischetto è Leao, che incrocia il destro e spiazza De Gea, siglando il 2-1 e facendo esplodere tutto lo stadio.

