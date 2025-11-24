Milan, Pulisic 3° gol all'Inter: "Significa tutto per me. Sono tornato dopo un momento duro"

Christian Pulisic non perdona. Il sigillo forgiato ieri sera, nel primo derby stagionale del suo Milan (1-0) contro l'Inter, è stato il terzo gol di sempre in una stracittadina per lui. Intervenuto a bordo campo, al termine del match, l'attaccante statunitense ha parlato ai microfoni di CBS Sports Golazo: "Gol con l'Inter? Significa tutto per me. Onestamente il risultato oggi (ieri, ndr) significa anche di più, ci mette in una buona posizione", riconosce l'ex Chelsea a proposito del sorpasso diretto a +1 sull'Inter. Con tanto di secondo posto in classifica. "Sono tornato dopo un momento duro nell'ultimo mese, bello farlo e aiutare la squadra".

Se stia dimostrando il suo valore a Max Allegri, allenatore rossonero: "Sì, onestamente penso di poter migliorare ancora di più, non penso di essere ancora al 100% dopo essere tornato dall'infortunio e qualche volta sono fuori, ma questo dimostra solo resilienza e lavoro duro. Sono felice perché momenti del genere arrivino, quindi significa molto per me".

Il Milan non ha mai perso contro l'Inter negli ultimi 6 derby disputati, con 4 vittorie e 2 pareggi: "Onestamente, il modo in cui la squadra ha sofferto, anche dopo aver fatto gol e gli ultimi 30 minuti... il modo in cui abbiamo difeso. Penso solo che la squadra abbia un grande spirito. Anche la squadra è incredibile. Non importa cosa succede, se finiamo sotto, poi torniamo, difendiamo... ci sentiamo a nostro agio nel giocarcela".

Un pensiero dedicato all'MVP Maignan, tra il salvataggio su Lautaro e il rigore cancellato a Calhanoglu: "Penso sia una delle migliori prestazioni da portiere che abbia mai visto nella mia carriera. Sul serio. Non solo il rigore, penso sia stato sorprendente nel primo tempo, alcuni salvataggi, ancora e ancora... ci salva sempre. Performance incredibile".

Da secondo in classifica, ora, Pulisic manda un messaggio ai rivali per lo Scudetto: "Certo. Noi non stiamo guardando loro. Vogliamo essere in cima alla classifica per tutta la stagione. Ma quando si arriva al dunque dobbiamo esserci, quindi sfruttiamo una partita alla volta. E giocare così contro le grandi squadre ci aiuta molto".