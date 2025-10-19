Il Milan ribalta il punteggio: ancora Leao, stavolta trasformando un calcio di rigore
TUTTO mercato WEB
E' la serata di Rafael Leao. Cambia nuovamente il punteggio a 4 minuti dalla fine, con il Milan che beneficia di un calcio di rigore per una trattenuta in area di Parisi ai danni di Gimenez. Dal dischetto si presenta il portoghese, che spiazza De Gea e firma il secondo gol della sua serata portando il punteggio sul 2-1 per i rossoneri.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile