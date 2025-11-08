Il Milan scompare dal campo e il Parma recupera due gol. Delprato fa 2-2 al 62'
TUTTO mercato WEB
Il Parma pareggia al 62' contro il Milan al termine di un forcing incredibile, che dura da inizio ripresa. Traversone dalla destra di Britschgi, testa di Delprato e Maignan è battuto. Pari meritato, con i rossoneri che hanno spento la luce.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile