Juventus, Spalletti: "Mancata qualità nelle giocate. Cambio di Vlahovic? Era stremato"

Il mister della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il derby contro il Torino chiuso sullo 0-0 e valido per l’11^ giornata di Serie A.

Juve troppo scolastica nel primo tempo, poi ci ha provato.

"Quando c'è tutta quella densità nell'altra metà campo, bisogna alzare il livello di qualità e la velocità della palla nei passaggi normali può fare la differenza. Noi su questo dobbiamo sicuramente migliorare. Non siamo riusciti a fare giocate del livello che siamo, su questo dobbiamo lavorare. Un po' di stanchezza in qualcuno si è vista, ma sono molto contento della squadra perché ci ha provato per tutta la partita pur prendendo un paio di ripartenze. Per loro è stata complicata, abbiamo fatto quello che dovevamo fare".

Con i cambi la Juve è tornata arrembante: quando hai messo Zhegrova, hai pensato di tenere Vlahovic?

"Dentro l'area, David è molto bravo. Vlahovic aveva un problemino alla schiena e ha avuto coraggio a fare una partita come ha fatto. Cominciava ad essere stremato quando l'ho tolto. David è un calciatore da quei minuti lì, ma non siamo riusciti a trovare lo spunto".

E' successo qualcosa con Colucci?

"Colucci lo conosco da moltissimo tempo, come il suo allenatore. Gli ho solo detto che c'è stato un calciatore dalla panchina che ha fatto finta due volte di darci la palla. Gli ho detto di evitare, che poi con le immagini si vede".