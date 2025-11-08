Cesena-Avellino, i convocati di Biancolino: si ferma Iannarilli. Ma è tornato Patierno

Vigilia di gara per l'Avellino, che domani farà visita al Cesena in occasione della gara che si giocherà allo stadio 'Orogel Stadium-Dino Manuzzi' e sarà valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie B: fischio di inizio del confronto fissato alle ore 15:00.

Nel corso della conferenza stampa di ieri, è stato mister Raffaele Biancolino a fare il punto della situazione circa la rosa: "Patierno è tornato ma non è; nelle condizioni di fare determinati allenamenti, va controllato giorno dopo giorno, posso solo dire che non deve affrettare i tempi. Nemmeno Tutino è ancora al 100%, ma vedremo se sarà il caso di inserirlo dall'inizio: le scelte le faccio in base a quello che vedo in settimana. Stesso discorso per Rigione. Non ci sarà invece Iannarilli, ha avuto un problema alla spalla in settimana, non è convocato".

A proposito di portieri, ai box anche Pane, alle prese con una sindrome influenzale. Mancheranno poi anche Armellino, che nella rifinitura ha accusato un fastidio al tendine d’Achille sinistro, e i già noti D'Andrea e Favilli, entrambi alle prese con il rispettivo programma post operatorio.

Di seguito, l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Daffara, Marson;

DIFENSORI: Cagnano, Cancellotti, Enrici, Fontanarosa, Milani, Missori, Rigione, Simic;

CENTROCAMPISTI: Besaggio, Gyabuaa, Kumi, Palmiero, Palumbo, Sounas;

ATTACCANTI: Biasci, Crespi, Insigne, Lescano, Insigne, Patierno, Russo, Tutino.