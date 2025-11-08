Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Venezia-Sampdoria 3-1, le pagelle: Busio disegna calcio, Barak impalpabile

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:34Serie B
Giuseppe Lenoci

Risultato finale: Venezia-Sampdoria 3-1

VENEZIA
Stankovic 5,5 - Non è impeccabile sulla conclusione di Henderson, mentre risponde presente ai tentativi di Coda.

Schingtienne 6,5 - Prova, come al solito, di sicurezza e d'autore per il difensore, che alza un muro invalicabile. Dal 88' Venturi sv

Svoboda 7 - Bravo il difensore, nel momento topico della gara, a non lasciarsi trasportare dal momento e a mantenere alta l'attenzione.

Franjic 6 - Sta diventando sempre più fondamentale per Stroppa, che sta via via trovando le giuste misure al suo ruolo.

Hainaut 6 - Trova il gol del raddoppio su un'azione corale devastante.

Busio 7 - Sfiora il gol con un calcio di punizione, deviato in angolo da Ghidotti. Lo trova un minuto dopo bruciando in marcatura Benedetti. Uomo ovunque per i suoi. Dal 88' Lella sv

Doumbia 6,5 - Rischia di sbloccare il match dopo appena 3', poi firma l'assist per Busio. Prova davvero importante per lui.

Perez 6,5 - Come tutto il centrocampo, fa un lavoro superlativo e firma l'assist per Hainaut. Esce dopo aver dato tutto. Dal 79' Duncan sv

Haps 6,5 - Sulla fascia macina km e garantisce sempre una spinta costante. Sfiora anche il gol in due occasioni, poi prende un giallo dopo pochi secondi dal fischio iniziale della ripresa e cala la sua attenzione. Dal 64' Sagrado 6 - Si vede meno del compagno a cui subentra.

Yeboah 6 - Il numero 10 si accende a sprazzi ma quando lo fa crea pericoli su pericoli. Decisivo il suo assist per Fila.

Adorante 6 - Non fa gol, ma partecipa attivamente alla manovra dei suoi. Meno in vista ma non vuol dire che non ci sia il suo buon contributo nelle azioni offensive dei suoi. Dal 64' Fila 7 - Nel peggior momento dei suoi, inventa un dialogo efficace con Yeboah e mette a segno il gol della sicurezza per i suoi.

Giovanni Stroppa 6,5 - Nel primo tempo domina l'avversario, intuisce anche il cambio di Fila che, di fatto, decide l'incontro dopo l'unico momento buio per i suoi. Palermo agganciato in classifica.

SAMPDORIA
Ghidotti 6,5 - Si supera sul calcio di punizione di Busio, non può nulla sulle reti subite nel primo tempo.

Hadzikadunic 5 - Affonda nel primo tempo come tutto il reparto, facendo fatica a contenere le sortite offensive degli avversari.

Ferrari 5,5 - Il migliore del suo reparto, mostra comunque le difficoltà nel seguire la velocità di Yeboah.

Giordano 5 - Gli errori nel primo tempo lo vedono coinvolto, anche in una mancata sicurezza mostrata nella sua zona di competenza.

Depaoli 5 - Pronti, via e trova il gol dopo però una spinta su Haps. Proprio con l'esterno ingaggia un duello, da cui spesso esce sconfitto. Lascia il campo prima dell'ora di gioco. Dal 59' Venuti 6 - Entra e regala più equilibrio alla linea di centrocampo.

Benedetti 5 - Sverniciato da Busio in occasione del gol del vantaggio del Venezia, non riesce a riprendersi. Dal 89' Casalino sv

Henderson 6 - Nella sua gara non positiva, trova comunque il gol che riaccende la fiammella di speranza per i suoi, complice anche un intervento non perfetto di Stankovic.

Barak 5 - Lontano parente del giocatore ammirato in Serie A. Pochi gli spunti e le giocate degne di nota. Dal 72' Ferri 6 - Entra con coraggio ma non riesce a lasciare il segno.

Ioannou 5 - Un primo tempo da dimenticare per l'esterno, spesso in ritardo nelle marcature e con qualche colpa in occasione del secondo gol. Ammonito, resta negli spogliatoi. Dal 46' Cuni 6 - Il suo ingresso regala più peso offensivo ai suoi, dialoga bene con Coda.

Cherubini 5,5 - Non brilla particolarmente il talento del numero 10, spesso in affanno e mai nel vivo della manovra. Dal 89' Conti sv

Coda 6 - L'ultimo a mollare. Due i tentativi più importanti della sua gara, entrambi respinti da Stankovic.

Angelo Gregucci 5,5 - Le scelte di inizio gara non vengono premiate, gli ingressi dalla panchina provano a dare qualcosa in più ad una squadra davvero in crisi: ultimo posto e, ancora una volta, prestazione insufficiente.

