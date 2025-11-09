Parma, Pellegrino: "Posso segnare di più, ma sono sicuro che i miei gol arriveranno"
TUTTO mercato WEB
Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 col Milan: "Abbiamo cominciato bene, facendo girare la palla poi dopo il loro gol non abbiamo fatto bene. Il gol di Bernabé ci ha permesso di riaprirla e nel secondo è stata una buona partita, insieme a Cutrone ci siamo mossi bene e sono contento del lavoro della squadra".
Ti sta mancando qualche gol?
"Si può segnare sempre di più, oggi ci sono andato vicino ma io mi focalizzo su quello che posso fare meglio e sono sicuro che il gol arriverà. Oggi non ci sono tanti attaccanti vecchia scuola, ma è il tipo di gioco che mi piace".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Rabbia pres. Pontedera dopo il ko con il Guidonia: "Arbitraggio insufficiente, la società valuterà ogni via possibile"
Pronostici
Calcio femminile