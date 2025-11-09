Parma, Pellegrino: "Posso segnare di più, ma sono sicuro che i miei gol arriveranno"

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 col Milan: "Abbiamo cominciato bene, facendo girare la palla poi dopo il loro gol non abbiamo fatto bene. Il gol di Bernabé ci ha permesso di riaprirla e nel secondo è stata una buona partita, insieme a Cutrone ci siamo mossi bene e sono contento del lavoro della squadra".

Ti sta mancando qualche gol?

"Si può segnare sempre di più, oggi ci sono andato vicino ma io mi focalizzo su quello che posso fare meglio e sono sicuro che il gol arriverà. Oggi non ci sono tanti attaccanti vecchia scuola, ma è il tipo di gioco che mi piace".