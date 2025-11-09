Rabbia pres. Pontedera dopo il ko con il Guidonia: "Arbitraggio insufficiente, la società valuterà ogni via possibile"

Il Pontedera esce sconfitto dalla trasferta di Guidonia Montecelio, ma più del risultato - un 2-0 maturato anche a causa di due espulsioni - a tenere banco è la direzione di gara, che ha scatenato la dura reazione del presidente Simone Millozzi.

Le decisioni arbitrali hanno infatti condizionato pesantemente l’incontro: la prima al 30’, con il cartellino rosso a Vona, e la seconda al 60’, che ha visto Pretato lasciare i compagni in nove uomini. Due episodi che hanno spianato la strada al successo dei laziali e alimentato le polemiche nel post-partita.

"La partita contro il Guidonia Montecelio ci lascia più che amarezza - ha dichiarato Millozzi attraverso i canali ufficiali del club -. Non è mancata la volontà di lottare, ma ciò che pesa è la discrepanza nell’arbitraggio: troppo spesso abbiamo percepito un atteggiamento insufficiente e indisponente nei confronti della nostra squadra. Non cerchiamo alibi, lo sport è fatto di errori, ma ci aspettiamo equità e rispetto verso la nostra maglia, i nostri tifosi e la nostra città".

Il presidente granata ha poi annunciato possibili azioni ufficiali: "La società e io personalmente ci riserviamo di valutare tutte le vie possibili, anche presso gli organi competenti, affinché quanto visto non si ripeta. Nel frattempo chiediamo a tutti - squadra, staff e tifosi - di restare uniti e compatti, perché questo club merita di più".