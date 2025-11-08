Serie A, la classifica aggiornata: il Milan butta via due punti, ma intanto aggancia il Napoli
Il Milan si fa riacciuffare dal Parma e butta via due punti nell'anticipo serale del sabato di Serie A. I rossoneri, con un solo punto conquistato, raggiungono provvisoriamente la capolista Napoli. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano, in attesa delle restanti gare valide per l'undicesimo turno:
Napoli 22 (10 partite giocate)
Milan 22 (11)
Inter 21 (10)
Roma 21 (10)
Juventus 19 (11)
Bologna 18 (10)
Como 18 (11)
Lazio 15 (10)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (11)
Torino 14 (11)
Atalanta 13 (10)
Sassuolo 13 (10)
Cagliari 10 (11)
Lecce 10 (11)
Pisa 9 (11)
Parma 8 (11)
Genoa 6 (10)
Verona 6 (11)
Fiorentina 4 (10)
Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l'ipotesi Miretti. E per l'attacco c'è l'idea Alisson Santos
