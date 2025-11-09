Live TMW Milan, Gabbia: "Tanti punti persi in queste situazioni. Siamo andati in difficoltà"

Le parole di Matteo Gabbia dopo la partita Parma-Milan.

23.43 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa è successo? Perché nonostante il gol di Bernabé siete tornati in campo un po' imbambolati?

"Non siamo riusciti a rimanere compatti nelle difficoltà del secondo tempo. Il Parma ha aumentato i giri e l'intensità. Non siamo riusciti a mantenere la lucidità, siamo andati in difficoltà e dobbiamo imparare. Abbiamo perso troppi punti in queste situazioni e tipologie di partite. Deve essere un insegnamento: non dobbiamo mai calare la nostra massima attenzione".

Quando la partita diventa gestibile la squadra prende gol. Presunzione?

"Non credo sia presunzione. Sappiamo che tutte le partite sono difficili. Non è stata sottovalutata la partita, anche perché l'approccio è stato ottimo e il primo tempo è stato fatto bene. Nei momenti di difficoltà dobbiamo avere la forza di rimanere uniti. Dobbiamo restare insieme, compatti e superare insieme anche quei momenti difficili. Deve esserci da insegnamento. Non possiamo permetterci di buttare altri punti. Abbiamo l'ambizione di fare un bell'anno. Nulla è perduto, ma deve esserci da insegnamento. Ascolteremo ciò che ci dirà il mister".

Ore 23.45 - Termina la conferenza stampa.