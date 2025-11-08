Milan, Gabbia: "Due punti buttati via, nel secondo tempo non siamo scesi bene in campo"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 2-2 col Parma: "Non siamo scesi bene in campo nella ripresa, non ci siamo compattati nella maniera giusta e non ci siamo difesi bene. Questo è il grande dispiacere di stasera, non dobbiamo più perdere punti in questo modo perché quest'anno ne abbiamo già persi abbastanza così".

Dove dovete ancora migliorare?

"Sono situazioni della partita, è un fatto di attenzione e partecipazione per riuscire a difendere bene anche dentro l'area. Gli errori fatti stasera non sono per come è stata preparata la partita, ma perché dovevamo fare meglio noi in campo. C'è molto dispiacere perché abbiamo buttato via due punti, dobbiamo restare calmi per riuscire a vincere anche questo tipo di partite".