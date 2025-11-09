Como, Alex Valle: "Oggi con Palestra lo stesso duello che ho avuto con Politano"

Il laterale del Como, Alex Valle, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita pareggiata col Cagliari. Queste le sue dichiarazioni: "Il duello con Palestra? Ti direi che è stato un duello come quello della scorsa settimana con Politano, un duello 1 contro 1 per quasi tutta la partita. Abbiamo affrontato vari duelli, siamo giocatori diversi, ma abbiamo fatto tutta la partita in coppia.

Sul clima nello spogliatoio: "Il mister ci dice che siamo una squadra che la gente viene a vedere e sa che possiamo dominare. Molte volte gli avversari hanno celebrato un pareggio, è nostra responsabilità essere una squadra che sta davanti e che può vincere tutte le partite".

Sul ruolo del terzino: "Tutti siamo importanti, per questo modo di giocare il laterale e la connessione che hai con gli altri ti porta tanti compiti da fare e non sempre li fai tutti giusti, ma ci proviamo e miglioriamo ogni giorno".

Il racconto di TMW di Como-Cagliari 0-0

Morata ci ha messo del suo per rovinare il pomeriggio al Como, anche se tra imprecisioni dei lariani e soprattutto la solidità del Cagliari, la partita si è chiusa con uno 0-0 al Sinigaglia.

Nessun gol. Quasi come scalare l’Everest. Quando si richiede la giusta forza e resistenza mentale, ma anche sufficiente ossigeno per proseguire la scalata. In questo caso per il Como sia in avanti che all’indietro, quando tentato di pungere il Cagliari ma anche di impedire delle ripartenze improvvise che avrebbero potuto trovare scoperti i lariani. Con l’aggiunta di qualche errore in costruzione dei padroni di casa e qualche tentativo sporadico dei sardi per affacciarsi in avanti, il gioco ne ha risentito, finché da un episodio la partita ha cominciato a movimentarsi. Precisamente l’autogol di Valle su traversone di Palestra e l’1-0 annullato su revisione del VAR dall’arbitro Pezzuto. Complice un intervento falloso in precedenza del giocatore del Cagliari su quello del Como. Un lampo di Addai da un lato, lo spreco di Felici dall’altro, poi il bolide di Nico Paz che però ha trovato un Caprile reattivo. L’indispensabile per mantenere il risultato in parità.

Cosa sbaglia Morata. Si riapre la partita con una serie di giocate in uno contro uno di Jesús Rodríguez a scoprire il fianco destro del Cagliari, mentre Morata ha fatto in tempo a divorarsi un gol clamoroso da due passi che Caprile si è ritrovato tra le braccia. Lo spagnolo, visibilmente frustrato, è uscito dal campo per lasciare il posto a Douvikas, entrato insieme a Baturina. Pisacane ha risposto a Fabregas con nuove forze fresche come Adopo e Borrelli. A lungo andare, la sequela di perdite di tempo e interruzioni nel finale hanno fatto scivolare la gara lungo lo 0-0. Due punti persi sicuramente per i lariani, mentre il Cagliari si è lasciato andare alle esultanze per il punto d'oro raccolto.