Juve Stabia, Abate: "E' questo l'atteggiamento giusto, bello andare alla sosta con una vittoria"

Queste le dichiarazioni del tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate al termine della gara vinta col Palermo: “Godiamoci questa vittoria che ci farà passare una bella sosta. Siamo stati molto bravi a concedere poco ai loro attaccanti, l'attenzione non è mai mancata. Era difficile giocare negli ultimi venti minuti, c’è stata grande umiltà ed è il tipo di atteggiamento che voglio vedere in ogni partita. Mi aspettavo un Palermo così, avevo deciso di giocare da subito con le due punte a prescindere dal recupero di Gabrielloni.

Voglio ringraziare pubblicamente Mosti, Gabrielloni e Pierobon: non stavano bene, non si sono allenati molto ma sono voluti venire con noi e hanno dato una grandissima mano. Questo conferma quello che ho sempre detto: abbiamo un gruppo importante, che ha voglia di mettersi a disposizione e di superare al meglio questo momento particolare. Non dobbiamo guardare la classifica, ma crescere giorno dopo giorno".