Ternana, Liverani: "Contro la Vis Pesaro servirà una squadra attenta e determinata"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 22:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Alla vigilia della sfida con la Vis Pesaro, il tecnico della Ternana Fabio Liverani ha fatto il punto sulla condizione della squadra e sulle insidie del prossimo avversario, come riportato da Ternananews.

"Abbiamo qualche giocatore con piccoli acciacchi" ha spiegato Liverani. "Martella è uscito, Capuano si è fermato durante il riscaldamento: entrambi hanno fatto qualcosa, ma dovremo valutare le sensazioni dopo l’allenamento di oggi. Devono essere al cento per cento per poter giocare. Non rischio mai un calciatore a novembre per una sola partita. Dormo tranquillo, perché chiunque venga chiamato in causa è pronto e non mi crea problemi. Martella è un giocatore particolare per caratteristiche, ma abbiamo valide alternative".

Parlando della Vis Pesaro, l’allenatore rossoverde ha sottolineato la solidità e la crescita della formazione marchigiana: "È una squadra che lo scorso anno ha chiuso in crescendo e ha mantenuto quasi tutta la struttura. Anche se ha avuto un po’ di ritardo, arriverà sicuramente a lottare per i playoff. Conosco bene l’allenatore, Stellone: siamo di Roma e abbiamo giocato insieme da ragazzi. Sta facendo un ottimo lavoro, prosegue un percorso iniziato due anni fa. È una squadra pericolosa, viene da una vittoria importante e subisce poco. Dovremo avere le antenne dritte e giocare da Ternana per tornare a correre".

Liverani ha infine commentato l’andamento del campionato e il percorso della squadra: "Dobbiamo fare punti con tutti. Restiamo equilibrati, perché penso che siamo in credito con la fortuna: anche a Sassari avremmo meritato qualcosa in più. Durante una stagione ci possono essere momenti così, ma non dobbiamo guardare alle partite passate. Pensiamo alle prossime domeniche per ottenere il massimo. Dalla terza giornata in poi, comunque, la squadra ha fatto un buon campionato".

