Perugia, Tedesco: "Vedo una squadra in crescita, lavoriamo sulla testa e sull’identità"

Alla vigilia della sfida contro l’Arezzo, il tecnico del Perugia, Giovanni Tedesco, ha parlato della condizione della squadra e dei progressi visti negli ultimi allenamenti, mostrando fiducia nel gruppo.

"In questi ultimi tre giorni ho notato un grande miglioramento nel gruppo" ha dichiarato Tedesco, come riportato da Calciogrifo. "Tutti i giocatori hanno alzato il loro livello e questo per un allenatore è un segnale molto positivo. All’inizio avevo poco tempo per conoscere la squadra, ma questa settimana è stata diversa: ho ricevuto messaggi incoraggianti e tanto impegno da parte di tutti. È una grande soddisfazione poter contare su venti giocatori pronti a dare tutto".

Il tecnico biancorosso ha poi analizzato il rendimento dei singoli e l’approccio mentale del gruppo: "Tumbarello, Calamai, Bacchin e Torrasi hanno alzato il livello e stanno mandando segnali forti. Ho trovato una squadra valida, anche se la classifica non lo dimostra. Ho la fortuna di avere doppie opzioni in diversi ruoli, come Manzari e Torrasi sulla trequarti. Sto lavorando soprattutto sulla testa dei ragazzi, cerco di trasmettere fiducia e autostima".

Tedesco ha indicato anche un momento simbolico come punto di svolta: "Il nostro campionato, per me, è iniziato al 55’ della partita contro il Livorno, quando dopo un nostro errore Manzari ha corso sessanta metri per rimediare. Da lì ho visto la reazione giusta".

Sull’avversario di domani, il tecnico mantiene la concentrazione sul proprio gruppo: "L’Arezzo è una squadra offensiva e ben organizzata, ma preferisco concentrarmi su di noi. Abbiamo una nostra identità e non credo di cambiare molto dal punto di vista tattico. Ho ancora diversi dubbi, anche perché Manzari e Kanouté si sono allenati solo un giorno. Ma è bello avere difficoltà nelle scelte: significa che tutti stanno dando il massimo. Le mie decisioni saranno sempre e solo in funzione del bene del Perugia".