Novara, Zanchetta: "Contro il Lecco servirà attenzione e continuità per tutti i novanta minuti"

In serie positiva da cinque giornate, il Novara si prepara ad affrontare il Lecco allo stadio Silvio Piola in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di contenuti tecnici. Il tecnico dei piemontesi, Andrea Zanchetta, ha presentato la gara sottolineandone le difficoltà e la necessità di mantenere alta la concentrazione per tutto l’arco dei novanta minuti.

"Dovremo fare la partita giusta, con l’atteggiamento giusto" ha spiegato Zanchetta. "Affrontiamo una squadra che in questo momento esprime forse il miglior calcio del campionato e che gioca con grande libertà mentale. L’attenzione farà la differenza: lo schieramento conta relativamente, ciò che conta è la voglia di vincere i duelli, chiudere le linee di passaggio e mantenere alta la soglia dell’attenzione collettiva. Il Lecco ha questa leggerezza mentale che gli permette di rischiare e di esprimersi al meglio, ed è un aspetto da tenere in considerazione".

Il tecnico ha poi analizzato il rendimento della sua squadra, reduce da numerosi pareggi: "Abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, soprattutto nelle prime giornate, e questo ha un po’ rallentato il processo di crescita. Dobbiamo essere più continui per tutti i novanta minuti: a volte ci riusciamo, altre meno, e in quei momenti di calo concediamo troppo. Serve migliorare l’interpretazione della partita e restare lucidi, perché spesso le gare si decidono su episodi".

Sul fronte formazione, Zanchetta ha confermato che tutti i giocatori sono a disposizione, ad eccezione di Morosini. Poi un pensiero al pubblico: "Il Lecco sarà accompagnato da cinquecento tifosi, ma anche i nostri sostenitori ci stanno spingendo oltre i nostri limiti. Ci hanno criticato quando era giusto farlo, ma sentiamo forte il loro attaccamento alla maglia e vogliamo ripagarli con una prestazione di carattere".