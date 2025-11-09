Danilo Veiga: "Oggi abbiamo perso due punti. Titolare fisso? Tutti mi stanno aiutando"
Il difensore giallorosso Danilo Veiga ha analizzato così a DAZN il pareggio per 0-0 ottenuto oggi col Verona: “Il Lecce meritava di più, abbiamo fatto una grande partita, non meritavamo il pareggio, oggi abbiamo perso due punti. Titolarità fissa? Tutti mi stanno aiutando a migliorare, ringrazio la fiducia del mister ma oggi la mia prestazione non contava. Volevamo vincere".
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Rabbia pres. Pontedera dopo il ko con il Guidonia: "Arbitraggio insufficiente, la società valuterà ogni via possibile"
