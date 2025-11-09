Danilo Veiga: "Oggi abbiamo perso due punti. Titolare fisso? Tutti mi stanno aiutando"

Il difensore giallorosso Danilo Veiga ha analizzato così a DAZN il pareggio per 0-0 ottenuto oggi col Verona: “Il Lecce meritava di più, abbiamo fatto una grande partita, non meritavamo il pareggio, oggi abbiamo perso due punti. Titolarità fissa? Tutti mi stanno aiutando a migliorare, ringrazio la fiducia del mister ma oggi la mia prestazione non contava. Volevamo vincere".