Venezia, Stroppa: "Tanti giocatori in gol, è un segnale. Dispiaciuto per il gol subito"

Ecco le parole di Giovanni Stroppa dopo il successo ottenuto contro la Sampdoria al Penzo, riprese da Trivenetogol: "Sono dispiaciuto per il gol che abbiamo subito: in alcuni momenti, abbiamo voluto giocare la partita troppo di fino, ma faccio comunque i complimenti ai ragazzi per la prestazione. Bohinen e Sverko? Se avessimo giocato domani sarebbero stati a disposizione, stanno recuperando bene e dlla prossima ci sarà anche Compagnon".

Su Hainaut, oggi in gol: "Hainaut è il dodicesimo marcatore diverso della stagione. Arriviamo al tiro con tanti giocatori diversi, e questo significa che siamo bravi".