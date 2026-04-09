Napoli, De Laurentiis e il rapporto coi tifosi: "Conte non li voleva in ritiro. Dissi che era irrispettoso"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si trova ormai da qualche girono negli Stati Uniti per la proiezione di 'Ag4in', il docufilm realizzato dall'imprenditore, regista e patron azzurro che racconta la cavalcata del suo club fino alla conquista del quarto scudetto nella stagione 2024/25.

A tal proposito, ADL è intervenuto direttamente dall'Egyptian Theatre di Hollywood e ha raccontato il rapporto che lui ha con i propri tifosi, in particolar modo attraverso un aneddoto riguardante anche Antonio Conte e del modo in cui egli gestisce il ritiro estivo.

Queste le sue parole: "Conte mi aveva chiesto di fare il ritiro senza tifosi, ma gli ho risposto che sarebbe stato irrispettoso. A Dimaro arrivano circa 70mila persone e a Castel di Sangro addirittura 250mila per seguire allenamenti e partite: una cosa del genere non si può negare".