Gasperini sui giallorossi con meno spazio: "Vaz ha giocato più che a Marsiglia, non vi basta?"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Pisa, mister Gian Piero Gasperini ha commentato anche la situazione dei giocatori con poca continuità: da El Aynaoui fino a Vaz. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa manca a giocatori come El Aynaoui, Ghilardi e Vaz per giocare con più continuità?

"Lei vede i giocatori come me e faccio delle scelte. Ghilardi ha giocato tantissimo, Vaz ha giocato più che a Marsiglia, se poi a lei non basta. Hanno giocato tutti in questa squadra, poi se lei vuole che giochi Vaz al posto di Malen o Ghilardi al posto di N'Dicka... Sicuramente c'è una squadra che gioca con continuità, ci sono poi giocatori che entrano e stanno crescendo, se questo poi non le basta non so che fare".

Domani possiamo aspettarci una titolarità di El Aynaoui?

"Ha giocato tante partite da titolare, dopo la Coppa d'Africa meno perché ha avuto un calo. È un ragazzo sano che prima della Coppa d'Africa ha fatto molto bene e ha trovato continuità, ultimamente non ha avuto lo stesso rendimento ma è un ragazzo sano. Ci conto che possa far bene ancora".

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