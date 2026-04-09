L'ad di Rai Pubblicità: "Gli spot a metà tempo compenseranno l'assenza dell’Italia ai Mondiali"

Nel prossimo Mondiale, che disputerà tra USA, Canada e Messico, la pubblicità sarà messa in onda anche durante le pause a metà di ogni tempo introdotte dalla FIFA in occasione del torneo (una pausa decisa per tutelare la salute dei calciatori in vista delle alte temperature previste fra giugno e luglio. Una novità - riporta Calcio e Finanza - che per i broadcaster diventa una ulteriore possibilità di generare ricavi.

Anche la Rai (che in Italia trasmetterà 35 partite in chiaro) da questa novità potrà rientrare dei mancati introiti dovuti alla mancata qualificazione dell’Italia. La conferma arriva dalle parole dell'amministratore delegato di Rai Pubblicità, Luca Poggi, riportate sempre da Calcio e Finanza: "La mancata qualificazione dell’Italia a questi Mondiali pesa dal punto di vista emotivo, ma non va sopravvalutata. L’esperienza del Qatar 2022 dimostra che i grandi eventi funzionano comunque: abbiamo avuto oltre 22 partite sopra i 5 milioni di ascolto e una finale da oltre 13 milioni. Mancherà l’Italia, non i numeri".

E ancora: "Stimiamo un impatto tra il -15% e il -20% sul fatturato rispetto a uno scenario con l’Italia. Ma quest’anno c’è una novità rilevante". Appunto, una pausa aggiuntiva a metà del primo e del secondo tempo: pubblicità aggiuntiva nel momento di massimo ascolto.