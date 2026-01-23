Il Napoli batte 3-0 il Savoia in amichevole: Lukaku torna al gol. E Conte ritrova 2 big

Dopo tante brutte notizie, arrivate soprattutto dall'infermeria, ce n'è una che fa sorridere il Napoli e Antonio Conte. Ieri la squadra partenopea ha disputato un'amichevole contro il Savoia, compagine che milita nel campionato di Serie D, e ha vinto 3-0. Come riportato da SportMediaset, la nota positiva è il ritorno in campo di Romelu Lukaku che, insieme a Pasquale Mazzocchi e al giovane Ivan Anic, ha addirittura segnato un gol.

Antonio Conte domenica sfiderà nuovamente la Juventus e ritroverà pure Alex Meret e Frank Zambo Anguissa. Tutti e due arrivano da un lungo infortunio, ma sembrano nelle condizioni di poter andare almeno in panchina. La notizia diventa ancora più importante soprattutto in ottica Champions League, visto che per qualificarsi ai playoff, gli azzurri dovranno battere il Chelsea, ex squadra proprio del belga.