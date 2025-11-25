Il Napoli passa a metà ripresa contro il Qarabag: colpo di testa vincente di McTominay

Un gol facile facile per Scott McTominay e a metà secondo tempo il Napoli trova il vantaggio nel match di Champions League contro il Napoli. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mustafazade devia male, Kochalski è reattivo e respinge. Ma addosso a McTominay, che da due passi, di testa ribadisce in fondo al sacco. Terzo gol in Champions per lo scozzese.

