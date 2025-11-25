Il Napoli passa a metà ripresa contro il Qarabag: colpo di testa vincente di McTominay
TUTTO mercato WEB
Un gol facile facile per Scott McTominay e a metà secondo tempo il Napoli trova il vantaggio nel match di Champions League contro il Napoli. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mustafazade devia male, Kochalski è reattivo e respinge. Ma addosso a McTominay, che da due passi, di testa ribadisce in fondo al sacco. Terzo gol in Champions per lo scozzese.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Napoli-Qarabag a cura della redazione di TMW!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
3 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Ora in radio
Primo piano
Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Serie A
Serie B
Serie C
Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Pronostici
Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Calcio femminile