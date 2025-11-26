Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Fredrik Sjovold, difensore del Bodo/Glimt sceso in campo nella partita della Fase Campionato di Champions League persa 2-3 dai norvegesi contro la Juventus, ha parlato a TV2 al termine della partita.
Ha detto il laterale di fascia destra: "Abbiamo faticato un po' nel secondo tempo e purtroppo la partita è scivolata via alla fine. C'erano ampi spazi, loro hanno dei giocatori davvero bravi".
Prosegue e conclude quindi nelle sue riflessioni Sjovold: "Dopo l'intervallo non siamo riusciti a fare la stessa prestazione del primo tempo. Hanno fatto alcune sostituzioni e sono stati molto incisivi, noi non siamo riusciti a uscire e a conquistare palla. Sono una buona squadra e abbiamo faticato nel secondo tempo".
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
3 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
