Napoli, tutto esaurito in arrivo per Genoa e PSV: ultimi biglietti in Tribuna Posillipo

È partita ieri pomeriggio la prevendita per i biglietti del settore ospiti del Philips Stadium. PSV-Napoli, terza giornata della fase a gironi di Champions League, è in programma martedì 21 ottobre alle ore 21, fa sapere oggi il Corriere dello Sport. E ci sono tutte le premesse per far sì che si arrivi ad un altro pienone, come avvenuto nella prima gara europea dell'anno.

Priorità ai possessori di Fidelity Card e poi, da lunedì prossimo, in caso di biglietti residui, vendita libera aperta a tutti. Il prezzo del tagliando è di 50 euro. Sarà la seconda delle quattro trasferte europee (aspettando il verdetto della prima fase con obiettivo ottavi di finale o almeno lo spareggio di andata e ritorno). Le altre due, al momento, sono Benfica (10 dicembre) e Copenaghen (20 gennaio).

Ma l’attesa, ora, è tutta per Napoli-Genoa di domenica alle ore 18, ultima partita prima della sosta per le nazionali. Il sold out è vicino ed è prevedibile, come di consueto, anche se al momento ci sono ancora diversi settori con disponibilità come Tribuna Posillipo e l’anello inferiore dei Distinti. Quasi esauriti, invece, Tribuna Nisida e Distinti superiori. Gli altri settori sono terminati da giorni, da subito, al via della prevendita.