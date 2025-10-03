Così le top leghe europee nelle Coppe. Serie A come la Ligue 1, peggio la Bundesliga

Quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. E' questo il bilancio della tre giorni europea per ciò che riguarda le squadre italiane. In Champions League la nostra Serie A ha sfiorato l'en plein con la Juventus raggiunta nel finale dal Villarreal. Le altre hanno tutte vinto: nei minuti finali hanno raccolto il successo Atalanta e Napoli, in scioltezza l'Inter s'è sbarazzata dello Slavia Praga.

E le squadre delle altre top leghe europee? La Premier League che porta in Europa nove squadre di cui sei in Champions League ha conquistato cinque vittorie, ma anche due pareggi e due ko: ieri a sorpresa è arrivata la sconfitta in Europa League del Nottingham, martedì il Liverpool è caduto sul campo del Galatasaray.

Cinque vittoria anche per la Liga che ha otto rappresentanti. L'unica squadra sconfitta a questo giro è l'Athletic Club di Bilbao battuto nettamente sul campo del Borussia Dortmund mercoledì sera. A proposito di Bundesliga: solo tre successi per le squadre tedesche in sette confronti, meglio ha fatto la Ligue 1 con quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Di seguito il quadro.

Così le cinque top leghe europee nella tre giorni di Coppe

Premier League - Cinque vittorie (Chelsea, Newcastle, Arsenal, Aston Villa, Crystal Palace), due pareggi (Tottenham, Manchester City), due sconfitte (Liverpool, Nottingham Forest)

Liga - Cinque vittorie (Real Madrid, Atletico Madrid, Betis Siviglia, Celta Vigo, Rayo Vallecano), due pareggi (Barcellona, Villarreal), una sconfitta (Athletic Club di Bilbao)

Serie A - Quattro vittorie (Atalanta, Inter, Napoli, Fiorentina), due pareggi (Juventus, Bologna), una sconfitta (Roma)

Ligue 1 - Quattro vittorie (Olympique Marsiglia, Lille, Olympique Lione, Straburgo), due pareggi (PSG, Monaco), una sconfitta (Nizza)

Bundesliga - Tre vittorie (Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Mainz), due pareggi (Bayer Leverkusen, Friburgo) e due sconfitte (Eintracht Francoforte e Stoccarda)