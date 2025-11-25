Il Napoli spreca un calcio di rigore: Kochalski salva il Qarabag, Hojlund fallisce l'1-0

Il Napoli fallisce l'opportunità di portarsi sull'1-0 contro il Qarabag. Di Lorenzo conquista un calcio di rigore, Hojlund si presenta dai sedici metri e si fa ipnotizzare dal portiere Kochalski: il danese tira male, poco angolato e a mezza altezza, e spreca la chance.

Clicca QUI per seguire il LIVE di Napoli-Qarabag a cura della redazione di TMW!