Il Napoli spreca un calcio di rigore: Kochalski salva il Qarabag, Hojlund fallisce l'1-0
Il Napoli fallisce l'opportunità di portarsi sull'1-0 contro il Qarabag. Di Lorenzo conquista un calcio di rigore, Hojlund si presenta dai sedici metri e si fa ipnotizzare dal portiere Kochalski: il danese tira male, poco angolato e a mezza altezza, e spreca la chance.
Editoriale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
