Il Napoli vince la Supercoppa Italiana, le immagini più belle della notte di Riad
È un Napoli bellissimo quello che vince la sua terza Supercoppa Italiana, dopo quelle del 1990 e del 2014. Bologna annientato, con un 2-0 che può risultare persino stretto agli uomini di Antonio Conte. Azzurri che danno una lezione di calcio purtroppo per pochi intimi, perché se è vero che l'Arabia Saudita ha investito 23 milioni per questa edizione della Coppa Italia, il riscontro del pubblico non è stato all'altezza, con tanti posti vuoti e l'organizzazione che per metterci una pezza ha coperto parte delle curve con i teloni. Queste le immagini più belle della serata:
