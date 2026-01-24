Il Nottingham Forest promuove il made in Italy: chi sono i 7 giocatori ex Serie A della rosa

Gioca in Premier League, ma promuove il made in Italy. Il Nottingham Forest continua a costruire una parte consistente della propria identità sportiva pescando dal campionato italiano, con una strategia che ha progressivamente portato in Inghilterra una vera e propria colonia di ex Serie A. L’ultimo nome è quello di Lorenzo Lucca, che però rappresenta solo il settimo tassello di una linea iniziata tre anni fa e portata avanti con continuità.

Il primo segnale arriva nell’estate 2023, quando il club inglese decide di investire sul mercato italiano con due operazioni molto diverse tra loro. A parametro zero dal Torino arriva Ola Aina, un'opportunità che si rivelerà immediatamente utile per duttilità ed esperienza. Nella stessa sessione, dal Bologna viene acquistato Nicolas Domínguez per circa 6 milioni di euro, uno dei profili più continui della Serie A di quegli anni.

Nel 2024 il Nottingham Forest alza ulteriormente l’asticella, puntando su un nome di spessore internazionale: Nikola Milenkovic. Il difensore serbo viene prelevato dalla Fiorentina per circa 12 milioni di euro, diventando uno dei pilastri della retroguardia e confermando la volontà del club di investire su giocatori già pronti per giocare ad alti livelli.

Il 2025 segna un’ulteriore accelerazione. In estate arriva Nicolò Savona dalla Juventus per 13 milioni di euro, operazione in prospettiva ma già produttiva. Dalla stessa Juventus giunge anche Douglas Luiz, con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, a conferma di un asse di mercato sempre più diretto con l’Italia. Sempre nell’estate 2025, il Forest piazza uno dei colpi economicamente più pesanti della sua storia recente, assicurandosi Dan Ndoye dal Bologna per 42 milioni di euro.

Infine, dopo l'ufficialità di ieri sera, ecco Lorenzo Lucca, in prestito dal Napoli con diritto di riscatto. L’attaccante azzurro si inserisce così in una lista già lunga e strutturata, diventando il settimo ex Serie A della rosa attuale del Nottingham Forest.

Tutti gli acquisti ex Serie A del Nottingham Forest

Estate 2023

Ola Aina dal Torino a parametro zero

(66 presenze, 3 gol e 2 assist col Nottingham finora)

Nicolas Dominguez dal Bologna per circa 6 milioni

(86 presenze con 5 gol e 3 assist col Nottingham finora)

Estate 2024

Nikola Milenkovic dalla Fiorentina per circa 12 milioni

(69 presenze con 6 gol e 2 assist col Nottingham finora)

Estate 2025

Nicolò Savona dalla Juventus per 13 milioni

(20 presenze con 2 gol e 2 assist col Nottingham finora)

Douglas Luiz dalla Juventus in prestito oneroso con obbligo condizionato

(14 presenze e 1 assist col Nottingham finora)

Dan Ndoye dal Bologna per 42 milioni

(24 presenze con 2 gol e 1 assist col Nottingham finora)

Gennaio 2026

Lorenzo Lucca dal Napoli in prestito con diritto di riscatto