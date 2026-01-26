Il Parma guarda a Firenze per il centrocampo: trattativa per Nicolussi Caviglia
Il Parma guarda a Firenze per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto raccolto da TMW, il club emiliano sta pensando ad Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 attualmente in prestito alla Fiorentina dal Venezia.
La trattativa è ben avviata: Nicolussi è da tempo non più centrale nel progetto tecnico dei viola di Paolo Vanoli. Ovviamente è coinvolto anche il club lagunare, che in estate aveva ceduto il centrocampista scuola Juventus in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro al raggiungimento di determinate condizioni.
Per l’aostano quello a Parma sarebbe un ritorno: ha già vestito la maglia gialloblù, in prestito dalla Juventus, nella stagione 2020/2021. In quell’annata, però, non riuscì a trovare grande spazio. Nessuna presenza in Serie A, solo due apparizioni in Coppa Italia.