Il ds del Venezia su Nicolussi Caviglia: "Nostro patrimonio. Può essere riscattato dal Parma"

Nella sua conferenza stampa di oggi, il direttore sportivo e General Manager del Venezia, Filippo Antonelli, ha parlato anche di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista che l'anno scorso ha vestito la maglia arancioneroverde prima di essere riscattato la scorsa estate dalla Juventus: "Un pensiero particolare va a Nicolussi Caviglia, un nostro patrimonio tecnico ed economico. A Firenze, in una prima parte di stagione complicata, non ha avuto modo di esprimersi al suo livello trovando poca continuità, e la scelta di trasferisti al Parma è nata proprio dalla volontà di dargli spazio per tornare ai livelli che aveva mostrato lo scorso anno con la nostra maglia. In caso di permanenza in Serie A potrà essere riscattato dal Parma".

Parole poi anche sul percorso del Venezia: "In estate abbiamo inserito giocatori funzionali al nostro piano tecnico scegliendo un allenatore esperto e vincente come Giovanni Stroppa, e a gennaio abbiamo solo aggiustato una base solida. Abbiamo inserito Farji, Dagasso e Lauberbach, tre giocatori che, a mio avviso, possono dare un contributo concreto al percorso attuale e al futuro del Venezia. Abbiamo anche acquistato giovani talenti come Mariani, Ligue, Lamine Fanne e Panada, girati in prestito per permettere loro di crescere, maturare, giocare con l’obiettivo di ritrovarli pronti per il Venezia del futuro.

Lo stesso vale per Fila, Condé e Altare, che per motivi diversi avevano bisogno di continuità e spazio per recuperare dimostrando il proprio valore. A tutti loro va il nostro in bocca al lupo per una seconda parte di stagione importante, perché ogni crescita individuale è una crescita anche per il Venezia".