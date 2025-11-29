Il Parma ha il suo nuovo portiere. Ma per vederlo all'opera servirà aspettare ancora un po'

Il Parma che questo pomeriggio affronterà l'Udinese al Tardini ha tutta l'intenzione di dare continuità al bel successo del Bentegodi contro il Verona nell'ultima giornata di campionato. E fra le fila dei ducali ci sarà anche il nuovo acquisto Vicente guaita, portiere arrivato dalla lista svincolati per coprire la falla lasciata dall'infortunio di Suzuki nelle scorse settimane.

"Guaita è Guaita. Ha una grande capacità di leggere il gioco e di ridurre le occasioni di pericolo degli avversari. Corvi ha avuto una settimana come la precedente. Siamo lineari nel preparare le gare, con un processo che ci porta a giocare bene. Si è allenato bene, come anche quando non giocava. Se giocherà è preparato per fare una grande prestazione", ha spiegato il tecnico Carlos Cuesta nell'incontro coi giornalisti in preparazione del match, lasciando intendere come il momento dello spagnolo potrebbe essere posticipato di qualche ora.

Salvo sorprese, fra poche ore al Tardini giocherà ancora una volta Corvi, dopo la buona prestazione messa in mostra contro il Verona. Con Guaita che gli guarderà comunque le spalle dalla panchina in attesa di un miglioramento della condizione e del suo debutto ufficiale, magari a cominciare già dalla sfida di Coppa Italia contro il Bologna in programma giovedì 4 dicembre.