L'avventura di Guaita al Parma è durata solo 2 mesi: l'annuncio della risoluzione del contratto
Vicente Guaita non è più un giocatore del Parma. L'estremo difensore spagnolo, due mesi dopo il suo arrivo in gialloblù, ha infatti risolto il proprio contratto col club ducale.
Questa la nota del Parma:
"Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il portiere Vicente Guaita. Il Club augura a Vicente Guaita le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale".
Il classe '87 era stato annunciato lo scorso 22 novembre, col Parma che aveva deciso di attingere dalla lista svincolati per sopperire all'infortunio di Suzuki. L'impatto dello spagnolo però è stato minimo, con una sola presenza in Coppa Italia prima dell'infortunio alla spalla.
