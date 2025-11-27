Parma, Guaita: "Io posso essere esempio per i ragazzi, ma anche loro lo sono per me"

Vicente Guaita, portiere dalla grande esperienza e con quasi cinquecento presenze in carriera tra Liga, Premier League e competizioni europee, si è presentato oggi come nuovo rinforzo per il Parma: "Tutti vogliamo migliorare, come sportivi e come persone. Io posso aiutare il club e giocare al massimo e se non posso, aiutarli fuori dal campo e in questo voglio migliorare qui. Anche chi non gioca deve essere pronto a entrare in qualunque momento".

Ora è il più esperto della squadra. Che emozioni le dà l'essere da esempio per i compagni?

"Io posso essere esempio per loro e ma sotto molti aspetti anche loro lo sono per me. Credo che la cosa più importante è la voglia che uno ha di giocare. L'età passa, però la voglia è la stessa sia quando sei un giovane sia quando sei più esperto. Alla fine bisogna poter dire: "Ho avuto la fortuna di giocare nel Parma". Questa è la cosa più importante e ci aiutiamo tutti l'un l'altro".

Ha qualche idolo oltre a Canizares?

"Come portieri i miei riferimenti sono stati Canizares, con cui ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio, e anche Casillas, contro il quale ho giocato ma è stato un'ispirazione. Canizares mi ha dato tanti consigli. Oggi cerco di fare ciò che ha fatto lui con me".