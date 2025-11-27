Marco Carnesecchi non ha prezzo perché l'Atalanta non lo valuta. Pagare moneta vedere cammello
Marco Carnesecchi sarà il prossimo grande uomo mercato dell'Atalanta? Domanda legittima che si scontra però con l'intenzione, da parte del club nerazzurro, di blindarlo anche per la prossima stagione. Non c'è un prezzo su cui incominciare a trattare, sulla scia dei Koopmeiners e dei Lookman, ma realisticamente la sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Semplicemente perché, come spesso accade, i bergamaschi non hanno necessità di vendere ed è molto difficile riuscire a sostituirlo.
Dopo avere speso 20 milioni per Musso - non straordinario seppur protagonista nell'Europa League vinta - l'Atalanta sa qual è la difficoltà di trovare un portiere di livello top. Per questo qualora dovessero arrivare interessamenti non ci sarebbe un prezzo già fissato, bensì un "pagare moneta vedere cammello" tanto caro a Lotito (ma non solo). I ragionamenti ci potranno essere solamente se qualche club dovesse arrivare davvero con proposte irrinunciabili, altrimenti Carnesecchi dovrebbe, condizionale d'obbligo, rimanere in nerazzurro.
Poi dipenderà dalla Juventus, dall'Inter e dai vari club che cambieranno probabilmente portiere in estate. Ben sapendo che l'Atalanta è una boutique più che una bottega, quindi per convincere a cedere uno dei migliori prodotti del vivaio di sempre servirà un assegno davvero molto importante, non tanto distante dalla cifra di cui sopra.
