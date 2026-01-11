Milan, visto Boniface? Si opera al ginocchio, stagione finita. Ma il Werder lo "tiene"

Il Milan ha scampato un bel ginepraio rinunciando all'ingaggio di Victor Boniface. L'attaccante nigeriano, classe 2000, a distanza di un anno e mezzo dalla stagione formidabile con il Bayer Leverkusen (2023-24 da 21 gol e 10 assist in tutte le competizioni) con tanto di Doblete tra Bundesliga e Coppa di Germania, l'anno scorso ha avuto qualche acciacco fisico e impedimento che però non gli ha tolto 11 reti e oltre 1000 minuti.

L'ultima estate ormai trascorsa, però, ha sfiorato con le dita il trasferimento al Milan ma quasi sul gong del calciomercato il club rossonero ha bloccato tutto dopo che Boniface non ha superato le visite mediche. Da qui un tunnel buio e insoddisfacente a livello personale, in prestito al Werder Brema e a secco di gol in 11 partite di Bundesliga. Ma c'è di peggio ora.

Stando a quanto annunciato dal club tedesco, la punta di 25 anni dovrà saltare il resto della stagione a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a un’operazione. Il rischio di doversi sottoporre a intervento chirurgico, tra l'altro, era emerso a fine 2025. Ma la notizia è che il suo prestito al Werder Brema resterà comunque in vigore.

A Leverkusen, era bloccato da Patrik Schick e Christian Kofane in attacco. L’ex centravanti dell’Union Saint-Gilloise, che non è stato convocato per la Coppa d'Africa con le Super Eagles - ora in semifinale -, aveva già subito due rotture del legamento crociato prima del suo arrivo in Germania.