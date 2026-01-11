Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Commisso applaude la squadra: "Meritavamo la vittoria, la strada è giusta"

Fiorentina, Commisso applaude la squadra: "Meritavamo la vittoria, la strada è giusta"
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:53Serie A
Paolo Lora Lamia

Prosegue il buon momento della Fiorentina, che riesce a strappare un pareggio per 1-1 nel match casalingo contro il Milan. Un risultato che poteva addirittura essere migliore, visto che il pareggio rossonero è arrivato al 90' con Nkunku. Terzo risultato utile consecutivo per i viola che, nelle ultime 5 partite, hanno rimediato appena 1 sconfitta. Trend in netta controtendenza rispetto al disastroso avvio di stagione.

Un punto accolto con positività dalla dirigenza viola, che commenta così la sfida con una nota ufficiale: "Il Presidente Rocco Commisso, insieme alla moglie Catherine e al figlio Giuseppe, ha chiamato il DG Ferrari, il Mister e tutta la squadra per fare loro i complimenti per come hanno giocato e per il carattere mostrato dall’inizio alla fine. “Bravi ragazzi, avanti cosi. Meritavamo la vittoria ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così!”

Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
