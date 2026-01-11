"Chiesa come Sinner". La Juve lo rivuole in bianconero e Spalletti torna su quel paragone
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese, mister Luciano Spalletti è tornato anche sulla sua famosa frase su Federico Chiesa, pronunciata ai tempi in cui era commissario tecnico della Nazionale italiana. Queste le parole dell'attuale tecnico della Juve sull'obiettivo di mercato bianconero:
"In quel momento avevo Chiesa in squadra e volevo fare un complimento ad un mio giocatore. Sinner è tra i più forti ad avere quella perseveranza forse in quel momento era per i colpi perché è calciatore che saltava l'uomo e creava scompiglio. Questa è una cosa fondamentale nel calcio e penso gli contestino questo per non farlo giocare, perché ha una qualità altissima. Poi finisce qui perché gioca in un'altra squadra".
