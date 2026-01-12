Mantova, Modesto: "Pareggio che vale tanto, bravi a crederci fino alla fine"
Francesco Modesto esce soddisfatto dall’1-1 contro il Palermo e lo ribadisce con chiarezza nel post partita. "Ho detto ai ragazzi di rimanere in partita e ci abbiamo creduto", spiega il tecnico del Mantova. "In Serie B le gare non sono mai scontate e può succedere di tutto". L’allenatore virgiliano riconosce la qualità dell’avversario e anche l’intensità della gara: «Non mi aspettavo questo equilibrio a livello fisico. Il Palermo ti porta a fare partite sporche, puntano sulle seconde palle e sulle ripartenze». Proprio per questo, il risultato assume ancora più valore: "Questo pareggio vale tanto".
A Tutta C
