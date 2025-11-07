Il Pisa si sblocca, primo gol in casa e prima vittoria: 1-0 alla Cremonese, decide Touré

L'undicesimo turno di Serie A è iniziato con la vittoria del Pisa con la Cremonese. 1-0 il punteggio finale in favore dei padroni di casa firmato Idrissa Touré:

Le scelte iniziali

Gilardino fa tre cambi rispetto al pareggio col Torino: tornano titolari Aebischer in mezzo, Cuadrado a sinistra e Nzola davanti. Fuori Hojholt, Leris e Meister. Due sono le novità nell'undici di partenza scelto da Nicola: partono dalla panchina Floriani Mussolini e Bonazzoli, dentro Faye sulla corsia mancina e Vazquez al fianco di Vardy.

Regna l'equilibrio nel primo tempo, gol annullato a Nzola

Il Pisa parte forte e dopo un paio di minuti i nerazzurri sono pericolosi con Touré, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Lo trova Nzola qualche minuto più tardi, ma Audero blocca senza problemi. È della Cremonese però la prima vera occasione della gara, con Vazquez che al minuto 14 tenta la conclusione dal limite: bravissimo Semper, che si allunga e mette la palla in angolo. Poco dopo la mezzora, dopo una rete annullata al Pisa per fuorigioco di Nzola, la Cremonese si rende nuovamente pericolosa con Vardy e Payero.

Vazquez fermato dalla traversa

Nella ripresa la Cremonese mette il piede sull'acceleratore con la squadra di Nicola che va più volte vicina al gol: prima con Vardy, che trova l'ottima risposta di Semper, poi con Vazquez che lascia partire un sinistro a giro che si stampa sulla traversa. Al minuto numero 71 è ancora Semper ad essere protagonista: il portiere del Pisa ha un grande riflesso sul colpo di testa di Baschirotto.

Primo gol in A del Pisa alla Cetilar Arena

Al minuto numero 75 arriva il primo gol in questa serie del Pisa alla Cetilar Arena firmato Idrissa. Tramoni, dopo un batti e ribatti con Baschirotto, recupera palla in area e mette in mezzo per Touré, che sale in cielo e di testa batte Audero. Primo gol pesantissimo in casa per il Pisa.