Francia-Ucraina 10 anni dopo gli attentati di Parigi, Deschamps: "Sarebbe stato meglio evitare"

Sarà una partita dal valore simbolico enorme quella che la Francia giocherà il 13 novembre al Parco dei Principi contro l’Ucraina, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Una data che pesa: esattamente dieci anni prima, il 13 novembre 2015, Parigi fu sconvolta dagli attentati terroristici che causarono 130 vittime e oltre 350 feriti, con le prime esplosioni proprio nei pressi dello Stade de France, mentre i Bleus erano in campo in amichevole contro la Germania.

“Se avessimo potuto evitare di giocare il 13 novembre, sarebbe stato meglio”, ha ammesso Didier Deschamps in conferenza stampa. “Non dipende da me, non ho tutte le risposte”. Il ct, insieme alla squadra, si unirà alle commemorazioni ufficiali in un clima di profonda riflessione e rispetto.

Prima del fischio d’inizio verrà osservato un minuto di silenzio e al centro del campo comparirà uno striscione con la scritta “Football for Peace”. Giocatori e staff indosseranno inoltre il simbolo del Bleuet de France, fondazione che supporta soldati feriti, famiglie colpite e vittime del terrorismo. Attorno allo stadio sarà allestito un punto di raccolta per le donazioni.

La FFF, oltre alle iniziative in occasione del match, parteciperà anche a una corsa commemorativa organizzata dall’associazione 13-Unis, prevista per il 9 novembre con partenza dallo Stade de France. Sarà una serata di calcio, memoria e unità: i Bleus tornano in campo, ma la Francia non dimentica. A scriverlo è Rmc Sport.