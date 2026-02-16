Il presidente del Codacons: "Inter-Juventus da rigiocare. Vanno rimborsati gli scommettitori"

Marco Donzelli, presidente del Codacons, ha usato parole chiarissime con cui ha preso una posizione chiara in seguito a quanto accaduto in Inter-Juventus. Su FCInterNews.it si legge che il numero uno del coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha chiesto di seguire l'esempio di Netwin e rimborsare le scommesse perdenti relative a quel match.

Le sue dichiarazioni non sono banali: "L'episodio dell'espulsione di Pierre Kalulu influenza gravemente non solo la partita danneggiando la Juventus, ma provoca danni enormi a tutti gli scommettitori, che hanno speso i loro soldi sulla partita. La partita deve essere rifatta, le scommesse devono essere annullate e gli scommettitori completamente rimborsati dei soldi spesi, ne va della credibilità del settore scommesse e del mondo del calcio".