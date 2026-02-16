Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Che caos nel tunnel del Meazza: Spalletti furioso con Marotta. Rischiano Comolli e Chiellini?

Niccolò Righi
Oggi alle 09:15Serie A
Niccolò Righi

Sono scene da Far West quelle che hanno accompagnato l'uscita dal campo di Luciano Spalletti e di tutta la Juventus all'intervallo del derby d'Italia contro l'Inter, dopo che pochi minuti prima la simulazione di Alessandro Bastoni aveva portato La Penna ad estrarre il rosso ai danni di Kalulu, lasciando i bianconeri in dieci per oltre un tempo.

Come hanno mostrato immagini riprese con i telefonini dei tifosi presenti al Meazza che hanno fatto il giro del web, il tecnico toscano ha iniziato a inveire nei confronti del direttore di gara, mentre il dg Comolli sembra quasi voler arrivare alle mani, prima che entrambi venissero riportati nel tunnel da Giorgio Chiellini che, in un secondo momento, si gira verso La Penna urlandogli contro: "Non si può fare una cosa del genere. Non esiste. Non esiste".

Un atteggiamento intimidatorio che, come riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbe costare caro ai due dirigenti coinvolti. Comolli e Chiellini, si legge, rischiano una sanzione economica o una inibizione. Nella giornata di domani dovrebbe arrivare la sanzione dal giudice sportivo Mastrandrea, che potrebbe tuttavia riservarsi ulteriori 24 ore per ulteriori indagini, affidandosi ai rapporti degli 007 federali. Inoltre, la rosea svela come Spalletti avrebbe successivamente inveito contro il presidente dell'Inter Beppe Marotta, mentre ci sarebbe stato un faccia a faccia anche tra il dirigente interista Riccardo Ferri e lo juventuino Francois Modesto. Insomma, è successo di tutto nel tunnel di San Siro all'Intervallo.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
